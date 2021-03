Fedele: “Sarri è quasi del Napoli, il tecnico impedirebbe due partenze”

Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, ha parlato ai microfoni di Televomero sul presunto arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli.

Enrico Fedele è intervenuto a Televomero per parlare della situazione in casa Napoli. L’ex procuratore si concentra soprattutto sul mercato della squadra, in particolare sul sostituto dell’attuale allenatore Gennaro Gattuso.

“Dopo che il Napoli ha perso contro l’Hellas Verona si è deciso il cambio di allenatore. Dopo questa stagione calcistica, Gattuso andrà in un’altra squadra: una squadra che si trova sempre in Italia, ma al Centro-Nord.

Il Napoli sta tentando di far ritornare Maurizio Sarri: l’affare ci sarà all’85%. Il tecnico chiederà conferma a Cristiano Giuntoli, ma non finisce qua. Se Sarri dovesse tornare al Napoli, chiederebbe la permanenza di due grandi giocatori: Kalidou Koulibaly e Lorenzo Insigne. Se Sarri arriverà nessuno dei due andrà via la prossima stagione”.

