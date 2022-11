Napoli: contatti con l’Udinese per Samardzic, costa 20 milioni

Quello del Napoli per Lazar Samardzic potrebbe essere più di un semplice interesse

Contratti avviati tra Napoli e Udinese per Lazar Samardzic. Calciomercato.com riferisce che i friulani, la cui volontà è quella di trattenere il giocatore a Udine almeno fino a fine stagione, valutano il suo cartellino almeno 20 milioni di euro. Al termine della stagione in corso (ora in pausa per via del mondiale) i club torneranno a parlarne. La buona riuscita dell’affare è molto probabile visti gli ottimi rapporti tra Napoli e Udinese.

Fonte foto: Instagram @lakisamar10

