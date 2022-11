Di Lorenzo: possibile rinnovo a vita con il Napoli

Giovanni Di Lorenzo potrebbe chiudere la sua carriera al Napoli

Giovanni Di Lorenzo potrebbe chiudere la sua carriera al Napoli. A riferirlo è l’agente del capitano azzurro, Mario Giuffredi, ai microfoni di Radio Marte.

Queste le sue parole:

“Il rinnovo di Di Lorenzo? Sì, è vicino, abbiamo iniziato a parlarne e proveremo a chiudere prima del ritorno in campo. Sino al 2027? Non ne abbiamo ancora parlato, potrebbe essere anche a vita, perchè il rinnovo non è calcistico ma societario, premiato dal club che ne vuole fare un proprio simbolo, riconosce i meriti della persona prima ancora che del calciatore. Giovanni dall’estate ha sensazioni positive, mi diceva che tutti i nuovi ragazzi che arrivavano erano portatori sani e costituivano un valore aggiunto, al di là della qualità tecnica”.

Fonte foto: Instagram @dilorenzo22

