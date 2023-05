Napoli, De Laurentiis ha incontrato cinque azzurri: il motivo

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha incontrato cinque giocatori azzurri ed ha discusso con essi di due questioni.

Il Corriere dello Sport si è soffermato sull’incontro tra il Presidente Aurelio De Laurentiis e cinque giocatori del Napoli. Secondo le parole del noto quotidiano ci sono stati due temi sulla quale si è discusso: la tournée in Corea ed i premi per la vittoria dello Scudetto.

Ecco quanto riportato:

“A proposito del capitano: ieri ha guidato una delegazione della squadra all’Hotel Britannique nel corso di un incontro andato in scena con De Laurentiis. Da un lato il presidente e dall’altro Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Zielinski e Meret. Le parti hanno discusso dei premi, a cominciare dal premio scudetto e poi della tournée in Corea, a casa di Kim, in programma subito dopo la fine del campionato. Scene di fine stagione. Ma questa volta con lo scudetto sulle maglie.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Giuntoli-Juve accordo raggiunto: contratto fino al 2026. I dettagli

Palladino: “Per il Monza sarà un esame di maturità: proveremo a limitare il Napoli”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici