Napoli, De Laurentiis può chiedere soldi per consentire a Verona e Spal di far giocare Rrahmani e Petagna

Il Napoli potrebbe chiedere dei soldi all’Hellas e alla Spal per impiegare Amir Rrhamani ed Andrea Petagnadopo il 30 giugno, considerando che in quella data scadrà il prestuto accordato ai due club dopo aver acquisto i calciatori a gennaio. Lo ribadisce Raffaele Auriemma sull’edizione odierna di Tuttosport, spiegando così la situazione.

“Il Napoli ha già due acquisti che dal primo luglio torneranno alla base, dopo averli lasciati in prestito, Rrhamani al Verona e Petagna alla Spal. Ma cosa accadrà il 30 giugno? Il Napoli permetterà ai club che li tengono in prestito di continuare ad utilizzarli? I vertici del calcio sono in attesa di una formula da adottare, perché altrimenti i club proprietari dei cartellini potrebbero chiedere dei soldi in prestito per permettere a Rrahmani e Petagna di giocare ancora all’interno di squadre che hanno bisogno di loro, in vista della lotta per non retrocedere”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus, 379 casi in Italia: in Lombardia la metà dei deceduti

Napoli, Gattuso rassicura i calciatori: ADL pagherà a fine mese gli stipendi di marzo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Sfruttavano lavoro per mascherine