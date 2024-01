Napoli, De Laurentiis voleva mandare la squadra in ritiro domenica

Secondo Il Mattino il Presidente Aurelio De Laurentiis voleva mandare il Napoli in ritiro già dalla scorsa domenica.

Il quotidiano Il Mattino ha riportato un retroscena sul ritiro del Napoli. Secondo quanto si legge sul noto quotidiano il Presidente azzurro avrebbe voluto mandare la squadra in ritiro già la scorsa domenica.

Ecco quanto si legge:

“De Laurentiis ha chiuso tutti in albergo. Li ha costretti ad andare in ritiro in autobus, neppure ognuno per conto proprio, alla fine dell’allenamento del pomeriggio, come una scolaresca di cattivi ragazzi. E così faranno ogni giorno: allenamento e poi in hotel.Dopo la figuraccia contro il Torino non è rimasto con le mani in mano. E ha preso la decisione irrevocabile: il Napoli in ritiro. Per sei giorni. Fino alla gara con la Salernitana. Poi, una notte di libera uscita e il giorno dopo in volo per l’Arabia. La squadra riceve la notizia nella chat da parte di Santoro verso mezzogiorno, dopo essersi illusa di averla scampata. Il patron avrebbe mandato il Napoli già in ritiro domenica sera se solo avesse trovato posto nell’hotel di Pozzuoli dove gli azzurri si ritrovano ogni volta. Pranzo a Castel Volturno e cena in hotel. Neppure la notte e i timidi emissari dei calciatori sono riusciti a far cambiare idea a DeLa. I calciatori ingoiano amaro, non condividono, non possono: se va come deve andare, a parte sabato notte, torneranno in famiglia solamente il 24 gennaio.”

