Napoli, Di Lorenzo avrebbe le idee ben chiare sul proprio futuro

Il quotidiano Il Mattino si è focalizzato sul capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo e sulle sue intenzioni future.

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo sarebbe ben deciso per quanto riguarda il suo futuro. Il giocatore del club partenopeo e della Nazionale italiana non vorrebbe andar via dal capoluogo campano, al contrario vorrebbe al più presto rinnovare il suo contratto con la Società partenopea. Quest’ultimo potrebbe avvenire in tempi brevi, si parla infatti che la trattativa potrebbe essere discussa durante il ritiro estivo a Dimaro.

L’edizione odierna de Il Mattino ha approfondito la questione:

“Il Napoli e Di Lorenzo lavorano per il rinnovo. Intanto, Di Lorenzo ha anche segnato tre gol e il suo percorso aumenta sempre di più. Per Di Lorenzo sarà l’estate di contratti, perchè a Dimaro si aspetta di iniziare a discutere del suo rinnovo con il Napoli: vuole diventare una bandiera del club ma per farlo vuole prolungare.”

