La Lazio pensa a Zielinski per sostituire Luis Alberto

Secondo il quotidiano Repubblica la Lazio starebbe pensando al centrocampista Piotr Zielinski come eventuale sostituto di Luis Alberto.

Oltre all’attaccante del Napoli Giovanni Simeone, la Lazio sarebbe interessata anche al centrocampista azzurro Piotr Zielinski. La notizia è stata riportata dall’edizione odierna di Repubblica: il club biancoceleste lo avrebbe voluto anche lo scorso anno, attualmente il giocatore polacco sarebbe considerato la prima opzione per sostituire Luis Alberto.

Ecco quanto si legge:

“Pupillo di Sarri, che lo avrebbe voluto già l’anno scorso, e in scadenza nel 2024 con il club partenopeo, è lui il prescelto per raccogliere l’eredità di Luis Alberto se quest’ultimo farà le valige per il Qatar. Gli 8 milioni per 5 anni offerti dall’Al Duhail allettano parecchio lo spagnolo, propenso ad accettarli. Va però accontentata la richiesta del club biancoceleste che non scende sotto i 20 milioni, visto che il 25% dovrà essere girato al Liverpool in base agli accordi di 7 anni fa.”

