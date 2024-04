Corriere dello Sport – Zielinski, scende da un trono per accomodarsi su un altro

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Piotr Zielinski. Il giocatore del Napoli lascerà la maglia scudettata il 1° luglio, per riceverne un’altra con lo scudetto. Sarà quella dell’Inter, che da lunedì è ufficialmente campione d’Italia anche per l’aritmetica. Il centrocampista ha già firmato con i nerazzurri da svincolato e scende da un trono, per accomodarsi su un altro.

Tra cinque partite Zielinski saluterà definitivamente la casacca azzurra per poi trasferirsi a Milano. Inizierà così la sua vita ad Appiano Gentile, ancora da campione d’Italia.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Retroscena Napoli, venerdì inizierà il ritiro

Napoli-Roma, vendita biglietti vietata ai residenti nel Lazio

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi