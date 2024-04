La Gazzetta dello Sport – Inter scatenata, duello con il Napoli per Zirkzee e Gudmundsson

L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda il mercato estivo. Intanto la società interista avrà un incontro con Simone Inzaghi nelle prossime settimane, per capire su chi puntare. Intanto Ausilio ha confermato l’arrivo di Taremi e Zielinski, ma sarà necessario rinforzare tutti i reparti con l’imminente Mondiale per Club. I nomi nella lista di Marotta e Ausilio, per rinforzare il reparto dell’attacco sono due: Albert Gudmundsson del Genoa, dall’altro Joshua Zirkzee del Bologna.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

