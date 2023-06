Napoli, Di Lorenzo: “Felice di esser stato scelto come capitano”

Il difensore e capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

“La cosa che mi ha fatto più piacere è aver ricevuto l’approvazione dei miei compagni ad essere capitano. Ho ringraziato il mister per la scelta, ma anche i miei compagni, e ho detto loro che avrei cercato di rappresentare al meglio lo spogliatoio. Osimhen è un attaccante incredibile, sia forte di testa sia con velocità. Dopo la sosta tutti aspettavano che noi facessimo un percorso deludente, invece ci fu una sola sconfitta per poi reagire come all’inizio della stagione. Quella contro la Juventus è stata una vittoria che ha determinato tutto il campionato perché abbiamo tenuto a distanza la Juve che poteva arrivare a -4. A Napoli l’umore di tutta la città dipende dal nostro risultato, è una gran responsabilità.”