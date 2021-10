Napoli, Di Marzio: “Vi spiego il motivo per cui Mario Rui è discontinuo”

Gianni Di Marzio ha rilasciato qualche dichiarazione sul Napoli, in particolare su Zambo Anguissa e Mario Rui.

Gianni Di Marzio, ex allenatore del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Marte Sport Live, in onda su Radio Marte. Di Marzio parla ovviamente della squadra di Luciano Spalletti soffermandosi su qualche giocatore in particolare.

“Osimhen è incontrollabile, trascina tutta la squadra ed aiuta anche la difesa. Segna ed ha imparato a palleggiare. Anguissasta giocando benissimo, magari farà qualche gol in più. L’importante è che abbia garantito un equilibrio al centrocampo del Napoli. Il Napoli sa come comportarsi in campo ed ogni giocatore sa cosa fare.

“Mi dispiace per Zielinski ma attualmente Elmas corre tanto in mezzo al campo. Riguardo Mario Rui, si tratta di un giocatore molto istintivo, ecco perché il suo rendimento non è continuo.”

