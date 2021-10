Napoli, domani sfida amichevole tra la prima squadra e la Primavera

Nella giornata di domani avrà luogo una sfida tra la Primavera del Napoli e la prima squadra.

Il campionato è in pausa per lasciare spazio alle Nazionali ma il Napoli non si ferma mai. Nella giornata di domani infatti la prima squadra sfiderà gli azzurrini a Castel Volturno. A rendere noto il tutto è stato Manuel Parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli.

Le sue parole sono poche ma chiare:

“Il test amichevole in famiglia si giocherà domani pomeriggio sui campi di Castel Volturno”

