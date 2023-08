Napoli, due club su Gaetano: c’è l’ipotesi del prestito

Napoli, spunta l’ipotesi della cessione in prestito per Gianluca Gaetano, sul centrocampista classe 2000 ci sarebbero due club.

Il centrocampista del Napoli Gianluca Gaetano potrebbe lasciare il club azzurro prima della prossima stagione. Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport il centrocampista vorrebbe più spazio, dunque si starebbe pensando ad una soluzione lternativa al club azzurro.

Su di lui, come riporta il noto quotidiano, ci sarebbero due club:

“Sta recuperando dalla frattura al quinto metatarso del piede sinistro. Ma chiede maggiore spazio per cui il suo agente, Mario Giuffredi, ha parlato con il club azzurro per spiegare che se Gaetano non sarà almeno il sesto centrocampista preferirà andare a giocare altrove. L’Empoli appare una soluzione. E c’è pure il Frosinone.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Clamoroso, Samardzic-Inter non si farà: i nerazzurri chiudono la trattativa

Bakayoko nel mirino, nuova offerta nelle prossime ore: piace a Garcia

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Diletta Leotta e Loris Karius genitori: è nata Aria. “Sei il regalo più bello che potessimo ricevere”