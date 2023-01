Napoli e Fiorentina valutano lo scambio Sirigu-Gollini

Pierluigi Gollini potrebbe vestire la maglia azzurra

Pierluigi Gollini dalla Fiorentina al Napoli e Salvatore Sirigu dal Napoli alla Fiorentina, secondo il Corriere dello Sport questa sarebbe un’idea da approfondire nei prossimi giorni. I club riflettono sulla possibilità di uno scambio di portieri. L’ex Tottenham e Atalanta era partito titolare in campionato ma ha perso il posto dopo la terza giornata. Sirigu invece, su cui persiste l’interesse del Cagliari, è ancora in attesa del debutto stagionale che potrebbe arrivare tra due giorni contro la Cremonese per l’esordio del Napoli in Coppa Italia.

Fonte foto: Instagram @piergollo

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

La stampa estera elogia il Napoli: “Goleada storica e profumo di Scudetto”

Spalletti ci mette ‘anema e core’: è il tecnico più forte d’Italia!

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Turista finlandese scomparso a Palermo, denuncia dei parenti