Juventus: il 5-1 subito dal Napoli fa ancora male, Allegri ora rischia

Massimiliano Allegri sul banco degli imputati

In casa Juventus sono alle prese con gli strascichi della manita subita a Napoli. Oltre alla delusione per l’ampia sconfitta il club bianconero, che rende estremamente difficile se non quasi impossibile la rincorsa per lo Scudetto, mette sotto la lente di ingrandimento il rendimento di Massimiliano Allegri. Tuttosport nella sua edizione odierna riferisce infatti che la nuova proprietà metterà tutti sotto esame, non solo l’allenatore ma anche i giocatori.

Fonte foto: Twitter @juventusfc

