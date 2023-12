Napoli, è morto Antonio Iuliano. L’ex azzurro aveva 80 anni

Napoli in lutto, addio ad Antonio Iualiano

Nelle scorse ore è venuto a mancare Antonio Iuliano, ex calciatore e dirigente del Napoli è stato uno degli artefici dell’arrivo di Diego Armando Maradona in terra partenopea. In maglia azzurra ha collezionato ben 505 presenze, lasciando un ricordo indelebile a tutti i tifosi napoletani.

Fonte immagine in evidenza: Henryk Niestrój da Pixabay

