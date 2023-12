Napoli-Braga, Meret: “C’è grande entusiasmo”

Alex Meret è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo del Napoli in Champions League contro il Braga.

Il Napoli vince nel proprio stadio contro il Braga ed anche Alex Meret ha espresso il suo entusiasmo ai microfoni di Sky Sport.

Di seguito le sue parole:

“Stasera il Napoli ha ritrovato compattezza e fiducia: era ciò di cui avevo bisogno anch’io. E’ stata una buona partita da parte nostra, siamo andati subito in vantaggio e l’abbiamo ben gestita. Abbiamo subito un po’ troppe azioni, ma siamo soddisfatti del passaggio del turno: ci dà grande entusiasmo per il prosieguo della stagione. Proprio come l’anno scorso proveremo ad arrivare più avanti possibile. Sappiamo che sarà difficilissimo, ma siamo pronti e vogliosi di giocare il prossimo turno. Andare agli ottavi era fondamentale e non vogliamo fermarci ora. Affronteremo qualunque avversario con attenzione ed entusiasmo. Siamo una squadra forte e chi ci affronta può andare in difficoltà.”

Sulla parata effettuata su Horta afferma:

“Secondo qualcuno è stata ‘da fotografi’, ma io non faccio parate per i fotografi: quel mio gesto era ciò che serviva per evitare di subire gol. E’ stata una parata importante, necessaria in quel momento.”

Infine su Natan: