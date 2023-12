Napoli, i tifosi sono con Mazzarri. Esposto uno striscione in curva per il tecnico azzurro

Napoli, il sostegno dei tifosi azzurri a Walter Mazzarri

Il Napoli di Walter Mazzarri ha centrato il primo obiettivo stagionale, ovvero quello di accedere alla fase successiva della Champions League. Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il tifo azzurro sembra essersi schierato dalla parte del tecnico tanto da dedicargli uno striscione apparso ieri in curva. Ecco quanto riporta la rosea oggi in edicola:

“Zero gol negli ultimi due big match contro Inter e Juve, e allora la Curva B prova a trovare una soluzione, con tanto di coro e striscione. ‘Mazzarri gonfia la rete’, si legge a grandi lettere nel settore del tifo organizzato. Ma al di là dell’ironia e del momento no, l’omaggio al tecnico ha il suo valore: a Napoli sono tutti felici del ritorno di Walter, l’uomo che prima di tutti aveva portato il Napoli di De Laurentiis nell’Europa più nobile. Sostegno e gratitudine a prescindere, ora tocca al mago Walter trovare la chiave per far volare ancora il Napoli”.

Fonte immagine in evidenzA: flickr.com

