Napoli, è record di gol: in Europa nessuno come gli azzurri

Il Napoli batte il record di reti segnate: nei più importanti campionati europei nessuna squadra supera gli azzurri.

Il Napoli non smette di stupire: il quotidiano Tuttosport rende noto un record battuto dalla squadra di Gennaro Gattuso. Secondo il quotidiano nessuna squadra appartenente ai cinque massimi campionati europei ha segnato così tanto come quella azzurra.

“Non gli fa difetto l’arma del tiro, che permette ai partenopei di primeggiare addirittura nei 5 top campionati europei. Gli azzurri sono in testa, con 16,8 conclusioni di media per singola gara, a pari punti con l’Atalanta. Dietro di loro solo il Bayern (16,7), il Lipsia (16), il Lione (15,8) ed il Manchester City (15,7). Attaccare e tirare nella sfida di domenica pomeriggio in programma allo Stadio Maradona, anche perché il Cagliari è una delle squadre di serie A che subisce più reti dalla distanza. Per la precisione 11 finora in questo campionato e solo il Crotone ne ha prese di più (13).”

