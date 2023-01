Dopo gli scontri avvenuti la scorsa domenica i settori ospiti di Napoli e Roma potrebbero essere chiusi fino alla fine della stagione.

I settori ospiti di Napoli e Roma potrebbero andare incontro alla chiusura fino alla fine della stagione di campionato. La causa ha a che fare con gli scontri avvenuti lo scorso 8 gennaio.

A riportare la notizia ci ha pensato la Gazzetta dello Sport:

“Nelle prossime settimane ci sarà un giro di vite e già oggi nella riunione del Comitato di analisi per la sicurezza sarà possibile avere qualche indicazione in più. In particolare, fra le ipotesi c’è quella di divieti, parziali o totali, dei trasferimenti delle due tifoserie coinvolte negli incidenti di domenica. Un’ipotesi per ora da valutare e che non ha un arco temporale di riferimento.”

Fonte foto: Instagram: @_ultras_napoli_

