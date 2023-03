La Gazzetta dello Sport – Napoli-Eintracht, Digos allarma: messaggi e minacce da tifosi tedeschi.

Quella tra Napoli ed Eintracht, sarà una delle sfide di Champions League più temute. Lo scontro fra potere giudiziario ed esecutivo, lascia tutti in sospeso, perché è ancora dubbia la decisione di trasferta. In caso di apertura del settore ospiti, saranno a disposizione 2700 tagliandi. Dopo l’ennesimo stop ai sostenitori residenti in Germania, il quotidiano ha analizzato la situazione.