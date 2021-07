Napoli-Emerson Palmieri, pronte due alternative in caso del mancato arrivo

Emerson Palmieri rimane l’obiettivo numero uno del Napoli, ma il club avrebbe già pensato a due alternative in caso di mancato affare.

L’interesse per Emerson Palmieri da parte del Napoli è ormai noto, ma la trattativa non sembra molto facile. Tuttavia il Napoli si sarebbe già tutelato in caso l’affare non dovesse avere lo sperato lieto fine. Se Emerson Palmieri non farà parte del club partenopeo il Napoli avrebbe già individuato qualche alternative. La prima è Mathias Olivera, giocatore del Getafe, mentre la seconda è un giocatore di Serie A. Si tratta di Mitchell Dijks, giocatore del Bologna.

Ecco cosa riporta a tal proposito il quotidiano Il Mattino:

“Per quanto riguarda il terzino sinistro sul mercato l’obiettivo del Napoli resta Emerson Palmieri del Chelsea, operazione però non semplice: una nuova ipotesi può essere quella dell’uruguaiano Mathias Olivera, 23 anni, del Getafe, un’altra è Dijks del Bologna.”

