Napoli femminile – Il primo Open Day del settore giovanile.

Come riportato anche da Calciofemminileitaliano.it : Tantissime bambine hanno partecipato al, che darà la possibilità a tutte coloro che avranno intenzione di iniziare o continuare a divertirsi giocando a calcio di far parte del proprio vivaio. Una scelta di cuore e di etica quella di, che sovrintende al settore giovanile del Napoli Femminile, per avvicinare quante più ragazzine a questo magnifico sport. Verranno allestite tutte le formazioni giovanili previste dai regolamenti federali per fare in modo che nel tempo il vivaio costituisca il serbatoio della prima squadra. All’Open Day di oggi (il prossimo è in programma giovedì) hanno presenziato tre calciatrici azzurre:. A loro le bambine presenti hanno strappato foto, autografi e sorrisi.