Napoli-Fiorentina, possibile presenza di Nzola: le ultime

L’attaccante della Fiorentina Nzola si è allenato questa mattina in vista della sfida di campionato contro il Napoli.

Tra i protagonisti della sfida di domenica tra Napoli e Fiorentina ci sarà certamente anche M’Bala Nzola. L’attaccante viola non ha preso parte alla sfida di Europa League contro il Ferencvaros, per questo motivo c’erano dei dubbi sulla sua presenza allo Stadio Diego Armando Maradona. Nella giornata di oggi però Firenze Viola ha svelato che il giocatore ha preso parte alla seduta di allenamento mattutina con la squadra. Per tale ragione domenica la sua presenza sarebbe quasi certa.

Ecco quanto si legge:

“Nessun problema per Mbala Nzola, mandato in tribuna per precauzione ieri sera contro il Ferencvaros. Il giocatore infatti ha svolto l’allenamento regolarmente disputando anche la partitella. Scarico invece per chi ha giocato ieri.”

Fonte foto: Flickr.com