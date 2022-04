Napoli-Fiorentina, Spalletti ha scelto il sostituto di Anguissa

Napoli-Fiorentina, Fabian torna titolare per sostituire l’assente Anguissa

La redazione di Sky Sport prova ad anticipare le scelte di formazione di Spalletti per domenica. Sulla destra confermato il giovane Zanoli viste le condizioni non ottimali di Malcuit, con Rrhamani che, al ritorno dalla squalifica, dovrebbe affiancare Koulibaly come centrale. Nel trio di centrocampo Fabian Ruiz dovrebbe sostituire lo squalificato Anguissa per partire insieme a Lobotka e Zielinski.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Rrhamani, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Spalletti.