Napoli-Garcia, Giuntoli lo ha saputo attraverso i social

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Cristiano Giuntoli avrebbe appreso l’arrivo di Rudi Garcia a Napoli attraverso i social.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha riportato un retroscena relativo al Direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli. Nella giornata di ieri il club azzurro ha reso noto l’arrivo del tecnico del Lille Rudi Garcia attraverso un comunicato ufficiale. Secondo le parole del noto quotidiano Cristiano Giuntoli, così come tutti i tifosi, avrebbe appreso la notizia attraverso i social. I rapporti tra quest’ultimo ed il Presidente Aurelio De Laurentiis sarebbero dunque ridotti al minimo.

Ecco quanto si legge:

“L’ufficializzazione di Rudi Garcia su Twitter è stata appresa anche dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ormai accantonato e praticamente demansionato, come dimostra questa vicenda. De Laurentiis, con al fianco l’amministratore delegato Andrea Chiavelli – sempre più operativo anche nell’aria sportiva, oltre a essere l’uomo dei bilanci in ordine – non sente al momento il bisogno di circondarsi di altre figure.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Rudi Garcia: “Che piacere sposare il progetto del Napoli, sono motivato e ambizioso ora come non mai”

Garcia nuovo allenatore Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il Tottenham sfoltisce la rosa