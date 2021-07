Napoli, il diktat di De Laurentiis: I soldi per il mercato arriveranno solo dalle cessioni

Tuttosport nella sua edizione odierna fa il punto sul mercato del Napoli. Stando a quanto si legge ci sarebbe stato un confronto tra Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli in cui il patron azzurro ha reso chiaro il diktat per il mercato: “Il denaro necessario ad acquistare dovrà arrivare dalle cessioni, dalle casse del club non uscirà un euro“. Nel frattempo il DS azzurro, continua il quotidiano, è al lavoro per mettere a segno un paio di cessioni.