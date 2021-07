Ounas per l’attacco del Torino, iniziati i primi dialoghi con il Napoli

Occhi puntati su Adam Ounas, il Torino prova a contrattare con il Napoli, iniziati i primi dialoghi.

Il Torino prova l’affondo per Ounas, il Napoli contratta.

Il Torino proverà a stringere per un altro trequartista, l’interesse per Messias del Crotone continua a rimanere una possibile realtà, tuttavia spunta un nuovo interesse per i granata: Adam Ounas. Il toro ha dato vita ai primi contatti con il Napoli. Ne ha parlato l’edizione del La Gazzetta dello Sport.

