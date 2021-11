Napoli, il rinnovo di Insigne potrebbe dare una cambiare tante cose

Secondo Il Mattino il rinnovo di Lorenzo Insigne potrebbe smuovere cambiare l’ambiente partenopeo.

Il rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli non è ancora arrivato ed Il Mattino ha approfondito la questione. Secondo il quotidiano questo sarebbe proprio il momento giusto per rinnovare il contratto al Capitano.

“Ci sono momenti della stagione in cui bisogna gestire l’entusiasmo, altri in cui questo entusiasmo bisogna generarlo. E, anche se può sembrare romantico e un po’ zuccheroso, sarebbe forse il momento adatto per lavorare al rinnovo del contratto di Insigne. Pensate che carica di adrenalina sarebbe per tutto l’ambiente l’annuncio del nuovo matrimonio del club con il capitano.”

