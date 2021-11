La Federcalcio argentina (AFA) ha deciso di rendere omaggio a Diego Maradona.

L’AFA rinominerà la sede riconoscendo l’immensa grandezza di Diego Armando Maradona:

Il comunicato

“In occasione del primo anniversario della morte di Diego Armando Maradona, per omaggiarlo, ricordarlo e dimostrare l’affetto nei suoi confronti, la Federcalcio argentina ha disposto di rinominare la sua sede sociale in Via Viamonte”.