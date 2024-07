Napoli, il rinnovo di Meret è ad un passo

Tuttomercatoweb ha riportato le novità sul rinnovo del portiere Alex Meret con il Napoli, che sarebbe davvero vicino.

Mancherebbe davvero poco al rinnovo di Alex Meret con il Napoli.

Tuttomercatoweb riporta le ultime sulla situazione:

“Alex Meret a un passo dal rinnovo del contratto col Napoli. Le due parti in queste ore stanno definendo il nuovo accordo che sarà valido fino al 30 giugno 2027, ovvero due anni in più rispetto all’attuale accordo. Meret sarà il portiere titolare dei partenopei anche per la prossima stagione visto che Antonio Conte, appena insediatosi, ha subito confermato la fiducia nell’attuale portiere con Caprile che sarà il suo vice. In occasione della presentazione ufficiale, così Conte si era espresso sul suo portiere: “Meret è il nostro portiere, gode della massima fiducia da parte mia, ho già parlato con lui. Lui sa benissimo quali sono le mie richieste personali nei suoi confronti, parliamo di un portiere che ha delle massime potenzialità. Da parte mia gode della massima stima e fiducia. Al tempo stesso sta arrivando Caprile che sta facendo un percorso importante, dopo Bari ed Empoli. Abbiamo la fortuna di poter contare su due portieri che possono essere il futuro del Napoli. Una fiducia che qualche giorno prima era stata annunciata anche dal suo procuratore Federico Pastorello: “Da quando è arrivato Conte sembra che tutti vogliano rimanere. Mister Conte è una garanzia di successo, chiaramente i giocatori che erano incerti o mezzi e mezzi dopo una stagione difficile, con l’arrivo di un allenatore così importante si è ritrovato un po’ l’entusiasmo e lo spirito. Alex sarà contento di rimanere.”

