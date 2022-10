Napoli, il rinnovo di Rrahmani potrebbe arrivare durante la sosta

Il quotidiano Repubblica riporta che il rinnovo di Ami Rrahmani con il Napoli potrebbe avvenire durante la sosta di campionato.

Amir Rrahmani potrebbe essere protagonista di un rinnovo di contratto con il Napoli. Il difensore originario del Kosovo sta attualmente affrontando un percorso di riabilitazione dopo un infortunio avvenuto in campionato, durante la sfida contro l Cremonese. Nonostante ciò le sue prestazioni stanno convincendo sempre di più la Società partenopea, ecco perché il rinnovo potrebbe arrivare durante la sosta. Non a caso il suo entourage ne starebbe già parlando con la SSC Napoli per trovare un accordo.

Di seguito le parole del quotidiano Repubblica in merito alla vicenda:

“Rrahmani – che ha già cominciato la riabilitazione – si rivedrà nel corso della tournée. Magari la affronterà già con il rinnovo del contratto in tasca. Quello attuale scade nel 2024, il suo entourage sta parlando da tempo con la società azzurra per legarsi al Napoli fino al 2027 con ingaggio ritoccato verso l’alto.”

