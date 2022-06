Napoli irritato, Fabian può finire ai margini: il messaggio di ADL è chiaro

La Gazzetta dello Sport – Fabian rischia di finire ai margini: il messaggio di ADL è chiaro.

Fabian Ruiz non ha intenzione di rinnovare il suo contratto con il Napoli. Il giocatore avrebbe preferito un atteggiamento diverso da parte della società, ovvero di essere preso in considerazione prima e di ricevere un’offerta adeguata per la sua permanenza. Tuttavia per lo spagnolo lo scenario è stato completamente diverso e le cifre proposte dalla società non sono quelle sperate.

Per De Laurentiis la soluzione può essere quella di metterlo ai margini della rosa, anche per mandare un segnale a tutti gli altri calciatori e agenti in prospettiva futura. Allo stesso tempo, però, il patron spera che qualche club si presenti con i 30/35 milioni da lui richiesti, per chiudere la vicenda senza strascichi e senza sprecare i soldi dell’ingaggio.

