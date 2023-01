Napoli-Juventus, lo Stadio Maradona verso il sold out

In occasione della sfida di campionato tra Napoli e Juventus lo Stadio Diego Armando Maradona è verso il sold out.

Venerdì 13 gennaio Napoli e Juventus si sfideranno allo Stadio Diego Armando Maradona. In occasione della sfida che coincide con la diciottesima giornata di campionato il Corriere dello Sport si sofferma proprio sul luogo in cui essa andrà in scena. Secondo quanto si legge sul quotidiano lo Stadio è attualmente verso il sold out, nelle ultime ora sarebbe partita anche la prevendita del settore ospiti.

“Dopo aver visto letteralmente polverizzare i biglietti riservati ai tifosi del Napoli, ieri alle 17 è partita anche la prevendita dei quattromila tagliandi del settore ospiti. Cioè quelli destinati ai tifosi della Juve: lo sprint iniziale è stato notevole e la previsione è che nelle prossime quarantotto ore replicheranno il destino di quelli azzurri.”

Fonte foto: Instagram, @stadiodiegoarmandomaradona

