Napoli, Koulibaly: “Ora siamo la squadra da battere, dispiace per il goal preso”

Napoli, Koulibaly a fine partita suona la carica

Al termine della sfida tra Napoli e Fiorentina, il difensore Kalidou Koulibaly ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Ecco quanto dichiarato:

“Partita perfetta? Non direi, abbiamo preso il gol che ci ha fatto reagire. Per il resto abbiamo controllato, loro sono partiti forte spinti dai tifosi, noi però abbiamo retto e nel secondo tempo abbiamo segnato con Rrahmani e siamo contenti.

Il saluto a tutti i compagni dopo la partita e Anguissa? Io provo sempre a caricarli, non dobbiamo mollare perché adesso siamo la squadra da battere. Ho detto a Frank che ha fatto una grande partita e che deve continuare così. Ogni giocatore è importante in questa rosa, tutti sono bravi ragazzi e mi piace salutarli uno per uno. Siamo tutti felici, tutti contenti, lottiamo l’uno per l’altro, questo è il nostro spirito e spero possa durare fino alla fine.

Il lavoro di Spalletti in difesa? Oggi potevamo finire con la porta inviolata, ma abbiamo preso gol. Abbiamo comunque la mentalità giusta, Spalletti e lo staff ci aiutano tantissimo e ci danno la giusta fiducia. Dobbiamo continuare a lavorare.”

