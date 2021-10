Fiorentina-Napoli, dopo i cori razzisti Alvino lancia un messaggio a Commisso

Durante la gara tra Fiorentina e Napoli alcuni tifosi viola hanno rivolto insulti razzisti verso Kalidou Koulibaly, Zambo Anguissa e Victor Osimhen. A tal proposito il giornalista Carlo Alvino fa un’esortazione a Rocco Commisso, Presidente della Fiorentina. Il giornalista lo invita ad individuare i colpevoli e punirli, impedendogli di accedere allo Stadio.

Ululati razzisti buuuhhh 🐒🐒🐒 a Koulibaly Osimhen Anguissa in TRIBUNA al Franchi VERGOGNOSO 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ Presidente Commisso hai una grande occasione individuali ed impedisci loro di accedere allo stadio. Non sono degni di tifare una squadra gloriosa come la viola.

