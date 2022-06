Napoli: la rabbia di De Laurentiis, voleva vendere prima due giocatori azzurri

Il patron azzurro avrebbe voluto vendere i due big già da tempo

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna parla del mercato azzurro e nello specifico di Aurelio De Laurentiis. Stando a quanto si legge il patron azzurro sarebbe rimasto scottato per non aver ceduto prima Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz, che adesso rischiano di andare via a zero tra un solo anno, il trenta giugno del 2023.

