Napoli, la situazione in attacco per la sfida contro il Milan

Il quotidiano Tuttosport fa il punto della situazione sull’attacco del Napoli in vista della sfida di Champions League contro il Milan.

Dopo la sfida contro il Lecce, il Napoli di Luciano Spalletti deve sfidare il Milan d Stefano Pioli in occasione dei quarti di finale di Champions League. Il reparto offensivo dei partenopei non è attualmente al completo: Victor Osimhen non è ancora tornato a disposizione a causa di un infortunio muscolare: nella giornata di martedì ci sarebbe la decisione finale in merito alla sua presenza contro i rossoneri. Inoltre Giovanni Simeone ha subito un infortunio proprio nella giornata di ieri, mentre era in campo con il Lecce. Certamente si farà di tutto per recuperarlo entro mercoledì, ma la situazione non sarebbe per nulla semplice.

L’edizione odierna di Tuttosport si concentra proprio sull’attacco azzurro:

“Osimhen ancora ai box, Raspadori non al top e Simeone che esce per un infortunio: ecco le nuvole grigie sulla squadra partenopea che non avrà un centravanti in forma per la sfida di mercoledì in Champions con il Milan.”

