Napoli, l’ammutinamento ha generato freddezza tra ADL e Insigne

Napoli, l’ammutinamento che ha generato la forte freddezza tra la società e Lorenzo Insigne.

La ricostruzione storica, del Corriere del Mezzogiorno, conferma un’ipotesi già gettonata. Sembrerebbe proprio che l’ammutinamento abbia rappresentato un forte motivo per generare freddezza tra la società e Lorenzo Insigne: “Una storia che più di due anni dopo va ancora avanti, ieri si sono confrontate le parti relative a Hysaj con gli avvocati Piacci e Grassani per il Napoli e il dottore Giotti per il calciatore. Il presidente del Collegio Arbitrale è l’avvocato Luca Fabrizio. Giotti ha chiesto d’accogliere la testimonianza di Mario Giuffredi, il procuratore di Hysaj. Deciderà il presidente del Collegio se programmarla o andare direttamente al lodo”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Di Marzio: “Il Napoli ha offerto 3,5 milioni a Lorenzo Insigne, situazione ferma”

Mandava, l’agente: “Possibile partenza a gennaio, Osimhen gli parla sempre di Napoli”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ricerca: nuovo dispositivo biomedico per lesioni spinali