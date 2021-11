Scadenza Ospina, il club valuta seriamente il rinnovo

Momento decisivo per il Napoli, il rinnovo di David Ospina si fa strada, la società non sarebbe intenzionata a lasciarlo partire.

Secondo la testata giornalistica, Corriere dello Sport, tra la moltitudine di pensieri della società, c’è anche il rinnovo di David Ospina che il club sta valutando molto seriamente. Il quotidiano ha parlato del futuro di Insigne e l’offerta da parte del Toronto, ma in scadenza nel 2022 c’è anche il contratto del portiere. Il Napoli vorrebbe proporgli un rinnovo per non perderlo. Ha fiducia nel colombiano che anche con Spalletti è diventato titolare.

