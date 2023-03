Napoli-Lazio: reti bianche al Maradona, 0-0 dopo i primi 45 minuti

Finisce il primo tempo di un Napoli-Lazio finora scarso di emozioni

Reti inviolate al Maradona. Napoli-Lazio, gara valevole per la venticinquesima giornata di Serie A non vede ancora una vera favorita per la vittoria. La più grande occasione è degli ospiti in aprtura di gara: al 5′ minuto Luis Alberto trova in area Vecino con un cross, l’ex Inter colpisce di testa e Di Lorenzo nega il vantaggio con un salvataggio in extremis. La gara prosegue con delle timide iniziative da entrambe le parti, con gli azzurri che trovano la concusione in un paio di occasioni ma senza rendersi realmente pericolosi.

