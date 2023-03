Napoli-Lazio, Spalletti: “Noi ingenui e con poca qualità, Lazio fortunata”

Luciano Spalletti sulla sconfitta interna contro la Lazio di Maurizio Sarri

Luciano Spalletti, alleantore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn commentando la sconfitta casalinga subita contro la Lazio.

Queste le sue parole:

“Prestazione più opaca del solito? Sì, abbiamo palleggiato in maniera più sporca di sempre, abbiamo forzato le uscite laterali dove loro ci lasciavano le possibilità di linee di gioco. Siamo stati poco pazienti e abbiamo cercato poco le giocate a liberare il mediano.

Nella ripresa abbiamo tentato di rifare le stesse cose con più qualità, abbiamo chiamato i centrcampisti ad andare in contro agli attaccanti per vedere di innescare Lobotka cercando di andare a giocare sui trequarti. Anche nel secondo tempo qualitativamente potevamo fare di più, c’era la possibilità di fare delle giocate. Ci è mancata qualità nel palleggio.

La Lazio me l’aspettavo così, ha il suo modo di giocare e quando ripiega è molto compatta. Abbaimo scelto in maniera peggiore del solito. Nei giocatori ho visto voglia, nessuna presunzione. Biancocelesti che si sono difesi bene e sono stati fortunati sulla traversa di Osimhen, noi ingenui sul gol di Vecino. Io tradito da un mio ex giocatore? Il calcio un sport dove i rapporti passati non devono intaccare la voglia di fare bene nelle avventre future. Ho visto grande dispiacere da parte dei ragazzi al rientro negli spogliatoi ma nessuno ha alzato le mani dal volante, da domani si ritorna a lavorare come facciamo sempre”.

