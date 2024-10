Corriere dello Sport – Napoli-Lecce, Conte ritrova Meret: ci sarà anche Olivera dal 1′

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla prossima gara del Napoli. Gli azzurri, dopo un giorno di riposo, oggi riprenderanno gli allenamenti a Castel Volturno.

Contro il Lecce, Conte ritroverà Meret, dopo l’infortunio subito durante la gara contro la Juventus a Torino. Il portiere è rimasto fuori a causa di un problema muscolare, rimediato nei primi 45 minuti della gara. Mancherà Lobotka, il regista ha già saltato la gara con l’Empoli, per un infortunio alla coscia sinistra, subito la scorsa settimana con la nazionale slovacca in Nations League. Per il momento rimane in dubbio anche per la trasferta a San Siro contro il Milan. Invece tornerà Olivera dal primo minuto.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Empoli-Napoli, Lukaku non convince: i voti dei quotidiani

Infortunio Calhanoglu, la nota dell’Inter sulle sue condizioni

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”