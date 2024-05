Napoli-Lecce, quattro dubbi di formazione per Calzona

Francesco Calzona, tecnico del Napoli, avrebbe quattro dubbi relativi alla formazione da schierare contro il Lecce.

Il Napoli sfiderà il Lecce in occasione dell’ultima giornata di campionato e Francesco Calzona starebbe decidendo la formazione azzurra.

Di seguito le ultime su Il Corriere dello Sport:

“Zielinski è reduce da un problema al polpaccio sinistro che lo ha costretto a saltare le ultime quattro partite. Saranno da valutare anche le condizioni di Di Lorenzo, reduce da gastroenterite acuta rimediata nel pomeriggio della gara contro la Fiorentina. Un problema serio con forti sintomi che hanno portato al forfait di venerdì sera. Non erano in campo, al Franchi, neppure Mario Rui e Gollini. Tutte incognite per Calzona in vista del Lecce. Sarà una partita dai molteplici significati. Conterà per la classifica, con gli ultimi tre punti a disposizione che mancano dal 7 aprile (4-2 in casa del Monza), ma sarà anche l’ultima per molti calciatori e per lo stesso Calzona, che poi comincerà a preparare l’Europeo con la Slovacchia di Lobotka. Proprio dal regista si ripartirà, al pari di Kvaratskhelia, riferimenti tecnici anche in questo finale di stagione. Poi non sono da escludere sorprese per l’undici finale dell’anno. Tutto dipenderà da come procederanno i recuperi. Il conto alla rovescia è già partito, lo stesso vale per i tifosi. Oggi dalle 12 al via la vendita libera per chi non è possessore di Fidelity Card.”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Montero allenerà la Juventus per le ultime due gare

Napoli-Lecce, il punto della situazione in casa azzurra

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi