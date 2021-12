Napoli, Lobotka: il muscolo era già infortunato a settembre

In casa Napoli continua ad allungarsi la lista degli infortunati

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna parla dell’infortunio di Stanislav Lobotka. Stando a quanto riportato, lo stop del giocatore non sarà molto breve. Gli esami clinici e strumentali hanno evidenziato un trauma contusivo di medio-alto grado del bicipite femorale destro, cioè lo stesso muscolo che si era infortunato con la Slovacchia a settembre. Per questa ragione servirà cautela sui tempi di recupero, la speranza di Spalletti è di riavere il giocatore in vista del big match contro il Milan, ma potrebbe volerci più tempo.

