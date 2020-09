Napoli, Lozano: ecco il vero Chucky, voti altissimi per lui nelle pagelle

La prestazione di ieri in Napoli-Genoa, finita 6-0 in favore degli azzurri, è stata sicuramente la migliore di Hirving Lozano con la maglia del Napoli

Durante Napoli-Genoa, oltre ad un grande Napoli, si è vista la rinascita di un giocatore che l’anno scorso ha faticato molto, Hirving Lozano. Attorno all’ex PSV c’era molta attesa, dato che ai tempi il suo era stato l’acquisto più oneroso nella storia della società (sorpassato poi da Osimhen). “El Chucky” dopo la doppietta di ieri pare essere diventato parte integrante della squadra. DI seguito i voti dati dai maggiori quotidiani italiani:

Gazzetta dello Sport voto 7: “Segna la sua prima doppietta nel calcio italiano. È un giocatore totalmente recuperato da Gattuso”.

Corriere dello Sport voto 7,5: “Vede «doppio» spaccando subito la partita, facendo cose che una volta appartenevano a Callejon”.

Tuttosport voto 8: “Il migliore in campo e non solo per la prima doppietta in Italia. Gattuso ha apprezzato la sua crescita nel ripiegare”

Il Mattino voto 7,5: “La sblocca lui al 10′ con un taglio alla Callejon su tocco di Mertens. Scappa alle spalle di Pellegrini e la mette dentro. L’esterno sinistro del Genoa non trova la distanza giusta per arginarlo, ma si divora il raddoppio su un altro tocco di Mertens. Poi segna pure la doppietta. Sembra un altro”.

Repubblica voto 7,5

Corriere della Sera voto 7