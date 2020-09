Juve-Napoli, emergenza Pirlo: per i bianconeri 4 assenze pesantissime

In vista di Juve-Napoli, match della terza giornata di Serie A, la Juve deve fare i conti il bilancio degli indisponibili

Lo riporta l’edizione odierna di Tuttosport

Juve-Napoli, match che si terrà domenica 4 settembre all’Allianz Stadium, potrebbe già rivelarsi molto importante per le sorti del campionato. Il Napoli, reduce da una schiacciante vittoria per 6-0 contro il Genoa, perde il suo capitano Lorenzo Insigne, assenza pesante la sua che durerà almeno fino a dopo la sosta. Ma anche in casa Juve la situazione non è delle migliori, infatti, oltre agli infortunati De Ligt, Alex Sandro e Bernardeschi i bianconeri dovranno fare a meno anche dello squalificato Rabiot. Il centrocampista francese sarà infatti costretto a saltare la gara a causa dell’espulsione rimediata contro la Roma.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Cessioni: Koulibaly resta ma quattro azzurri sono con la valigia

Infortunio Insigne: ecco i tempi di recupero

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Coronavirus: Francia, 11.123 nuovi casi in 24 ore