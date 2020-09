Criscitiello, Napoli: “Koulibaly? 70 milioni li vale solo secondo i fantallenatori”

Michele Criscitiello commenta il mercato in uscita del Napoli

Michele Criscitiello, giornalista, ha commentato il mercato in uscita del Napoli nel suo editoriale su Tuttomercatoweb, soffermandosi anche sulla questione Milik e sul mancato trasferimento di Koulibaly. Queste le sue parole:

“Bene, questo mercato 2020 è la fotografia del panorama generale. Nessuno vende uno spillo e, soprattutto, ci sono calciatori che non rientrano minimamente nei progetti degli allenatori ma sono ancora al loro posto. Tolta la cessione di Allan (25 + 5) anche se l’obiettivo un anno prima erano 70 milioni e Under non ci sono state le cessioni che ci aspettavamo. Koulibaly è sempre lì e per il momento i 70 milioni che vale sono solo per i fantallenatori. Milik deve andare via e bisogna fare in fretta. Il Napoli voleva cedere anche Lozano ma Gattuso gli ha ridato una seconda vita per la gioia di De Laurentiis”.

