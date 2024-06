Napoli-Marin, accordo raggiunto con il Real Madrid

Secondo il giornalista Gianluca Di Marzio il Napoli avrebbe raggiunto l’accordo con il Real Madrid per il difensore Rafa Marin.

Napoli e Real Madrid avrebbero trovato un accordo per Rafa Marin. La notizia è stata riportata da Gianluca Di Marzio sul sito di Sky Sport.

Di seguito quanto si legge:

“Si muove il mercato del nuovo Napoli. Come annunciato nei giorni scorsi, il Napoli ha raggiunto l’accordo con il Real Madrid per il trasferimento di Rafa Marin. Rafa Marin sarà il primo colpo del Napoli targato Manna e Conte. E’ stato infatti raggiunto l’accordo tra il club azzurro e il Real Madrid. Intesa raggiunta, adesso non restano che limare gli ultimi dettagli, prima di chiudere la trattativa che vedrà lo spagnolo approdare in Serie A a titolo definitivo. Rafa Marin è un difensore spagnolo classe 2002 di proprietà del Real Madrid. È dotato di grande struttura fisica, essendo altro 191 cm, ed è dipiede destro. In questa stagione Rafa Marin ha giocato in prestito all’Alaves. In Liga ha preso parte a 33 gare in cui, però, non è riuscito a collezionare gol e assist. Ha preso parte, poi, anche a due partire di Coppa del Re.”

Fonte immagine in evidenza – Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Arrivano ulteriori conferme: Di Lorenzo vuole la Juve

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Valentino Rossi in vacanza con tutta la famiglia